Тернопольский облсовет призвал Порошенко уволить Гонтареву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении, принятом сегодня на сессии областного совета.

В нем депутаты отмечают, что в течение 2014-2016 годов курс национальной валюты Украины гривны относительно свободно конвертируемых иностранных валют упал в несколько раз.

«Если в феврале 2014 г. официальный курс доллара США составлял 8 грн за 1 доллар США, то в феврале 2015 г. уже более 30 грн за 1 доллар США, доходя порой до 40 грн на межбанковском валютном рынке и так называемом «черном рынке». При этом валютные резервы Национального банка Украины сократились с февраля 2014 г. по февраль 2015 г. с 15,3 млрд долларов США в эквиваленте до 7 млрд долл США. На данный момент ситуация несколько улучшилась. Официальный курс доллара опустился до отметки чуть выше 26 грн за 1 доллар США, а золотовалютные резервы Украины по состоянию на 30 сентября 2016 года составляют чуть более 13 миллиардов долларов США в эквиваленте», – сказано в обращении.

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Депутаты подчеркнули, что резкое падение национальной валюты привело к ряду негативных последствий для экономики Украины и массовому обнищанию населения Украины.

В обращении отмечается, что в течение 2014-2016 годов Национальным банком Украины были признаны неплатежеспособными около 70 украинских банков.

Также депутаты высказали претензии к тому, что значительная доля украинского финансового рынка принадлежит российским банкам или банкам с российским капиталом, причем банкам страны-агрессора выделяется рефинансирование Национального банка Украины.

Поэтому депутатский корпус призвал Порошенко отправить в отставку Валерию Гонтареву «как лицо, непосредственно ответственное за девальвацию национальной валюты и снижение покупательной способности граждан Украины».

Как сообщал УНИАН, экс-руководители национализированного Приватбанка обвинили Гонтареву в ведении целенаправленной политики по уничтожению банка.