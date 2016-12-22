Экс-председатель правления Приватбанка пояснил "мифические дыры" политикой НБУ

Экс-председатель правления "Приватбанка" Александр Дубилет объяснил, откуда появились "мифические черные дыры", о которых говорила руководитель НБУ Валерия Гонтарева, пишет ТСН.

Ранее, глава финрегулятора заявляла, что недостаток в капитале "Приватбанка" вырос до 148 млрд гривен, а ликвидность - снизилась. В то же время Дубилет заявляет, что финучреждение работало нормально, пока НБУ не прекратил принимать к учету залог.

"Банк работал нормально. И мог нормально работать и дальше. Мифические дыры - это все результаты учетной политики "Нацбанка", который перестал принимать в учет те залоги, которые у нас были, и которые до этого принимались на учет", - пояснил Дубилет.

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Он привел пример предприятия, стоимость которого оценивается в 6 миллиардов гривен.

"Есть предприятие, которое на 75% принадлежит одному акционеру или группе акционеров, а на 25% принадлежит государству. Если раньше это предприятие, которое оценивается в 6 миллиардов гривен, оно могло быть предметом залога, то сегодня оно не является предметом залога", - сказал бывший глава правления "Приватбанка".

Речь идет о стадионе "Днепр-арена", залоговая стоимость которого теперь признается нулевой.

"Когда, допустим, "Днепр-арена", на основании того, что сегодня продать это невозможно, признается это как залог в ноль. Но это же не совсем так. И не всегда было так", - сказал он, добавив, что признавать нулевой стоимость такого сооружения является просто нереальным.

Напомним, прежнее правления Приватбанка прокомментировало причины национализации одного из крупнейших банков страны. Согласно заявлению, банк утратил право учитывать залог общей стоимостью 142,8 миллиардов гривен из-за политики НБУ, а государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди клиентов.

"НБУ резко и, как мы считаем, несправедливо изменил политику учета залогового имущества. В результате этого изменения (которое, кстати, вступает в силу только 1 января 2017 года) наш банк потерял право учитывать залог общей стоимостью 142,8 млрд гривен. Причем эта стоимость была подтверждена независимыми оценщиками, уполномоченных НБУ. В чем суть этих изменений? НБУ разрешил считать залогами только то имущество, которое можно оформить в ипотеку (примерно так же, как хрущевку в спальном районе)", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. 19 декабря Нацбанк предоставил национализированном Приватбанка кредит рефинансирования на 15 млрд грн.