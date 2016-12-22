В "Приват24" инвестировали огромные средства: бывший ІТ-директор банка надеется на эффективную работу системы

Бывший ІТ-директор «Приватбанка» Дмитрий Дубилет объяснил, что система электронных платежей «Приват24» - это не маркетинг, говорится в сюжете ТСН.

Дубилет заявил, что над разработкой системы работали лучшие ІТ-специалисты.

Читайте такжеЭкс-председатель правления Приватбанка пояснил "мифические дыры" политикой НБУ

«Наш банк инвестировал огромные средства в наши ІТ-системы. У нас были самые высококлассные специалисты Украины или мира, которые постоянно разрабатывали качество новые функции, фишки, сервисы, которые мы добавляли в Приват24», - сказал он.

При этом он выразил надежду, что «Приват24» и в дальнейшем эффективно работать в государственной собственности.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк".

Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.

Как отмечал министр финансов Александр Данилюк, "ПриватБанк" продолжит свою работу в обычном режиме, а команда нового менеджмента будет сформирована в ближайшие дни. 19 декабря Нацбанк предоставил национализированном Приватбанка кредит рефинансирования на 15 млрд грн.