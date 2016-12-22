Ни о какой проблемности Приватбанка не может быть и речи - бывший заместитель председателя

Об этом рассказал бывший заместитель председателя правления «Приватбанка» Владимир Яценко в разговоре с ТСН.

Как пример такого похода, Владимир Яценко приводит «Кременчугский нефтеперерабатывающий завод» и компанию-трейдера.

«Проблемные кредиты прошли специальную процедуру и банк поставил залоговую собственность себе на баланс. Крупные объекты были переведены в собственность банка, в целом на сумму около 31 млрд. грн», - сказал он.

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Также экс-заместитель рассказал о втором этапе, который был согласован с МВФ, но так и не был завершен. Его суть заключалась в оформлении залогов.

«Структура кредитного портфеля, выданного корпоративным клиентам – это объекты, которые уже взяты на баланс банка и переданы в лизинг или кредиты, которые в полной мере обслуживаются и оплачиваются. Поэтому ни о какой «дыре» не может быть и речи», - добавил Яценко.

«Утверждение председателя Национального банка о том, что кредитный портфель "Приватбанка" на 97% выданный связанным лицам является субъективным и необоснованным фактами суждением», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании в воскресенье, 18 декабря, принял решение передать в 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк "ПриватБанк". Решение принято на основании результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны по предложению Национального банка Украины.