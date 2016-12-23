Гонтарева допускает введение купюры номиналом 1000 гривень
00:14, 23 декабря 2016Финансы
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Национальный банк допускает введение купюры номиналом в 1000 гривень.
Пантелеймона Кулиша на купюре не будет / УНИАН
Об этом в эфире "Радио Вести" сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает Украинская правда.
"Могу сказать, что Пантелеймона (Кулиша, портрет которого якобы должен быть на купюре – ред.) там (на купюре - ред.) нет, а остальные давайте пока подержим в тайне", - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1000 гривень.
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Ведущий назвал причиной такого возможного введения купюры нового номинала повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3200 гривень.
Как сообщал УНИАН, ранее Глава НБУ отметила, что если в стране не будет правосудия, то экономическая реформа в Украине не удастся.
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