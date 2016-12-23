Китай продолжает снижать курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк) понизил в пятницу курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте, сообщает Росбалт.

Китайский регулятор опустил курс юаня на 28 базисных пунктов до 6,9463 за доллар США.

Рост амплитуды колебаний китайской нацвалюты к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня. В августе 2015 года Центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

Курс жэньминьби в 2017 году будет колебаться к американской валюте в диапазоне от 7 до 7,5 юаня за доллар. Как в пятницу пишет издание "Хуаньцю шибао", при этом часть экспертов прогнозируют более умеренный диапазон 7,1-7,15.

"В текущем году обесценивание юаня к доллару было существенным", - отметил профессор Шанхайского университета финансов и экономики Си Цзюньян.

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"Снижение курса юаня к доллару в значительной степени зависит от объемов капитала, выводимых за пределы страны", - считает, в свою очередь, директор центра по исследованию международных финансов Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй.

"В начале 2016 года наметился рост оттока капитал, что привело к более резкому снижению обменного курса", - пояснил он и указал, что по мере сокращения валютных запасов правительство начнет снижать свое влияние на процесс формирования курса юаня к доллару, уступив рынку.

В свою очередь, старший аналитик Merchants Securities Лю Дунлян отметил, что проводимая президентом США Дональдом Трампом политика также будет способствовать удешевлению китайской валюты.

"Если Дональд Трамп будет усиливать протекционистскую политику, то правительство Китая может пойти на небольшое удешевления курса юаня", - прогнозирует эксперт.