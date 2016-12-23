Украина нуждается в радикальной реформе пенсионной системы - Гройсман

Украина нуждается в срочной и радикальной реформе пенсионной системы страны, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде.

"Мы должны реформировать пенсионную систему в Украине. У нас порядка 80% пенсионеров сегодня живут на минимальную пенсию, и это при том, что дефицит Пенсионного фонда - 150 миллиардов гривень. Как надо было так управлять и доуправляться до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему? - сказал премьер. - И сейчас нам нужно принимать радикальные решения, чтобы дефицит Пенсионного фонда был уменьшен, а пенсии - увеличены. Надо принимать на себя политическую ответственность за принятие решений, которые позволять вырвать пенсионеров из нищеты".

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Как сообщал УНИАН, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. При этом в правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей. В то же время, в Кабмине отмечают, что пенсионная реформа не будет означать обязательного и быстрого повышения пенсионного возраста. Ключевым решением, по мнению министров, является сокращение дефицита Пенсионного фонда.

По расчетам Минсоцполитики, в Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.