Госкомстат: Инфляция в Украине в ноябре - 1,5%

Индексы потребительских цен в ноябре 2008 года составили 101,5%, а с начала года – 119,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что на потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 0,2%. Больше всего (на 9%) подорожали яйца. На 4,7 - 2% возросли в цене молоко, сливочное масло, сыры, животные жиры, рыба и продукты из рыбы. Вместе с тем на 7,8 - 1,7% снизились цены на масло, овощи, мясо птицы, свинину, рис и сахар.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6,2% обусловлен, в первую очередь, повышением платы за горячую воду, отопление (на 23,9%).

На 3,2% выросли цены в сфере отдыха и культуры, в том числе туристические услуги - на 6,5%.

На 1,9% повысились цены на транспорт в целом, что в основном связано с повышением стоимости перевозок городским пассажирским транспортом на 15,9%. В то же время произошло снижение цен на бензин на 13,3%.

Продукция добывающей промышленности в ноябре подешевела на 12,2%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены снизились на 12,8%, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – на 11,5%.

В перерабатывающей промышленности цены снизились на 5,8%. Больше всего (на 16,5-10,3%) подешевела продукция в производстве кокса и продуктов нефтепереработки, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, химическом производстве. В то же время на 2,5 - 1,4% подорожала продукция в производстве кожи, изделий из нее и других материалов, текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий индекс составил 100%, при этом в производстве масла и животных жиров, мукомольно-крупяных продуктов, мяса и мясопродуктов, сахара цены снизились на 5,3-1,3%, а в производстве алкогольных напитков, производстве рыбных продуктов, молочных продуктов и мороженого, хлеба и хлебобулочных изделий – повысились на 10,1-0,8%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано снижение тарифов на 6,2%, при этом тарифы на электроэнергию снизились на 7,2%, теплоэнергию – возросли на 2,6%.