Гривня подешевела на 4 копейки – до 26,28 за доллар
12:33, 23 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4128/27,4520 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В пятницу, 23 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,20/26,28 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4128/27,4520 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4323/0,4343 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,2302 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 88 сделок на сумму 43,14 миллиона долларов.
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