У банков и заемщиков есть общее понимание

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК отмечает важность того, что в настоящее время в Украине есть общее понимание «кредитных» проблем в отношениях банковского сектора и заемщиков. На этом он акцентировал во время общей встречи с представителями 40 банков Украины и представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, на совещании рассматривались возможные варианты решения вопросов, которые возникают в связи с проблемами граждан при возвращении валютных кредитов, а также кредитов, полученных на приобретение жилья, земли или имущества и кредитов предприятий.

Речь шла о том, какие дополнительные инструменты политики необходимы для того, чтобы выйти из тупика в отношениях банков и клиентов-заемщиков, какие нормативно-правовые акты необходимо принять в первую очередь, в каких изменениях нуждается действующее законодательство.

По результатам совещания принято решение о формировании рабочей группы в составе представителей Минфина, Нацбанка и банковского сектора Украины с тем, чтобы наработать пакет документов, необходимых для нормативного урегулирования указанных вопросов.

«В настоящее время мы на пути, который позволит нам завершить разработку пакетных инициатив и начать реальную работу с решения проблем банков и заемщиков», - отметил В.ПИНЗЕНИК.