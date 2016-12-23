Гройсман: экономика Украины в этом году вырастет на 1,5%

Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5% и дальнейшего укрепления положительных тенденций в 2017 году.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со студентами Национального технического университета «Киевский политехнический институт».

«Мы в этом году будем иметь рост 1,5%», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2017 год предполагает рост экономики Украины на уровне 3%.

Нацбанк ожидает роста ВВП Украины по итогам года на 1,1%.

Отмечается, что ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4%.

В годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.