Азаров против второго транша кредита МВФ

Народный депутат Украины Николай АЗАРОВ (Партия регионов) выступает против второго транша по кредиту Международного валютного фонда на условиях, закрепленных в Меморандуме об экономической и финансовой политике.

Об этом он заявил журналистам в субботу.

По его словам, МВФ ведет переговоры с Партией регионов, как с потенциальными представителями власти. «Мы их (представителей МВФ – УНИАН) предупреждаем, что если мы придем к власти, то мы поменяем эти условия (условия кредита от МВФ, закрепленные в Меморандуме – УНИАН). Нам дан только первый транш, 4,5 млрд. долл., который мы бездарно уже растратили. Вы хотите, чтобы мы взяли на себя ответственность за это, если придем к власти – никогда не будем брать такой ответственности», - сказал он.

Он утверждает, что «следующий транш нам дадут только тогда и только при тех условиях, если выполнены маяки, цифровые параметры, заложенные в Меморандуме. А это означает – отпустить курс, заморозить все социальные расходы, ограничить кредитование экономики и т.д. Мы им говорим, на таких условиях мы не будем брать второй транш».

Н.АЗАРОВ также отметил, что Партия регионов в случае прихода к власти сохранит валютный резерв, и на базе валютного резерва и валютных поступлений по экспорту обеспечит стабильность гривни.

«Меморандум правительства, Национального банка и Международного валютного фонда никогда не может быть национальным антикризисным проектом», - отмечает депутат.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл.

Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, срок погашения кредита - 5 лет.

В ноябре МВФ выделил Украине первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.