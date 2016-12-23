Премьер призывает Раду в январе вернуться к обсуждению закона о спецконфискации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает парламент в январе вернуться к обсуждению и принятию законодательства, позволяющего решить вопрос спецконфискации в пользу государства средств, украденных окружением экс-президента Януковича в общем объеме 1,5 миллиарда долларов.

Об этом глава правительства сказал в ходе выступления в Верховной Рады.

"Нужно принять законодательство, чтобы украденные средства были возвращены в бюджет, - сказал он. - Правительство утвердило еще один законопроект по спецконфискации. Я настаиваю на том, чтобы к этому вопросу вернулись в первые дни января - с началом работы Верховной Рады. Надо принять решения, которые позволят вернуть деньги".

Гройсман подчеркнул, что депутаты, голосующие против такого законодательства, спекулируют на теме спецконфискации. "Мы будем по фамилиям об этом говорить", - сказал премьер.

Читайте такжеВ "Ощадбанке" на счетах Януковича и Азарова лежит более миллиарда долларов

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада в очередной раз отклонила правительственный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов (№5142).

Вопрос возвращения конфискованных средств в бюджет обсуждается с 2014 года. В июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 миллиарда долларов. Бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк неоднократно призывал правоохранителей начать процедуру конфискации этих средств в пользу государства как можно скорее, однако они так и не были возвращены.

В середине сентября текущего года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, новый премьер - Владимир Гройсман - отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда.

Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.