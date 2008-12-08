МВФ поможет Латвии

Международный валютный фонд добился прогресса на переговорах о предоставлении помощи Латвии в вопросе о сохранении привязки национальной валюты к евро, заявил Кристоф Розенберг (Christoph Rosenberg), возглавляющий представительство МВФ в этой стране, сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg.

По оценке Fitch Ratings, Латвии может понадобиться кредит в 5 млрд. евро от ЕС, МВФ и Всемирного банка.

Антикризиская программа "потребует соглашения о значительной корректировке финансовой политики и масштабного внешнего финансирования, а также широкого политического консенсуса в Латвии", говорится в заявлении Розенберга. "Все стороны заинтересованы в том, что завершить переговоры об этой программе в кратчайшие сроки", - добавил он.

Министр финансов Латвии Атис Слактерис (Atis Slakteris) на пошлой неделе говорил, что некоторые эксперты МВФ требуют девальвации лата, считая, что она оздоровит экономику.

Главный экономист Danske Bank A/S Ларс Кристенсен (Lars Christensen) назвал "хорошей новостью" то, что МВФ не настаивает на девальвации. "Это до некоторой степени успокоит рынок", - сказал он.