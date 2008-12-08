Обама: План спасения «равен испытанию»

Избранный президент США Барак Обама заявил, что экономический кризис продолжит негативное влияние, прежде чем средства помощи принесут результаты, и правительство должно действовать быстро для стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Ситуация станет хуже, прежде чем положение дел улучшится», - заявил Обама в интервью программе Meet the Press на канале NBC, передает k2kapital.

Обама вчера рассказал об экономической программе стимулирования создания новых рабочих мест, направленную на расходы на государственные проекты, что, по его словам, станет крупнейшей инвестицией государства в инфраструктуру страны со времени нахождения у власти администрации президента Эйзенхауера. План спасения «равен испытанию», сказал он.

«Сколько это будет стоить, именно это сейчас оценивает моя экономическая команда», - заявил Обама, который вступит в должность 20 января. Мы не должны беспокоиться о краткосрочном дефиците.

Обама также заявил, что автоконцерны General Motors, Ford Motor Co и Chrysler должны принимать меры по инвестированию в более энергоэффективные автомобили, чтобы получить помощь правительства. Он добавил, что заработок топ-менеджеров компаний является из ряда вон выходящим.

Конгресс и администрация Буша разрабатывают детали плана законопроекта по помощи трем крупнейшим автоконцернам США. «Последнее, что я бы хотел увидеть – это исчезновение нашей автомобильной промышленности», - добавил Обама.