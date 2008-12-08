Евро на межбанке добралось до 9,6 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись ростом котировок – 7,4550/7,5750 грн., цены на российскую валюту поднялись – 0,2620/0,2760 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,6110/9,7715 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти - 1,2895/1,2897 долл. США (пятница - 1,2766/1,2768).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.