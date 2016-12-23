Одесский облсовет утвердил бюджет на следующий год

Одесский областной совет принял бюджет области на 2017 год с доходами в размере 7,75 миллиарда гривень и расходами 7,746 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты облсовета приняли на сессии сегодня, 23 декабря.

Согласно решению сессии, доходы общего фонда областного бюджета утверждены в размере около 7,503 миллиарда гривень, специального фонда – более 247,441 миллиона гривень, в том числе бюджета развития – порядка 75,887 миллиона гривень.

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Расходы общего фонда утверждены в размере более 7,478 миллиарда гривень, расходы специального фонда – 267,695 миллиона гривень.

Профицит областного бюджета составил более 21,253 миллиона гривень по общему фонду, дефицит специального фонда – около 20,254 миллиона гривень.

Согласно решению сессии, на 2017 год утвержден резервный фонд в сумме 10 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Одесский областной совет принял бюджет области на 2016 год с доходами в размере 2,812 миллиарда 879,7 тысячи гривень и расходами 2,809 миллиарда 640,9 тысячи гривень.