Министр соцполитики "порадовал" ростом минимальной пенсии с декабря 2017 года

Минимальная пенсия с декабря 2017 года вырастет на 10,1% – до 1373 гривень, тогда как с декабря этого года она составляет 1247 гривень, сообщил на пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

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"Пенсия будет с декабря 1373 гривень", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, повышение минимальной пенсии с 1 декабря текущего года с 1130 грн до 1247 грн коснулось около 8,5 млн украинских пенсионеров.

Средний размер ежемесячных пенсионных выплат в Украине составляет порядка 20 млрд грн. Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года намерен найти решение для повышения пенсий, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда.