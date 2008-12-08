У Фонда гарантирования вкладов почти 3 млрд. грн.
10:45, 08 декабря 2008Финансы
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В него входит 180 банков
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, на 1 декабря 2008 года составила 2 млрд. 919 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.
Согласно сообщению, на 1 декабря количество участников Фонда составило 180 банков, временных участников – 2 банка.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.
С ноября 2008 года размер гарантированной суммы установлен на уровне 150 тыс. грн.
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