У Фонда гарантирования вкладов почти 3 млрд. грн.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, на 1 декабря 2008 года составила 2 млрд. 919 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, на 1 декабря количество участников Фонда составило 180 банков, временных участников – 2 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы установлен на уровне 150 тыс. грн.