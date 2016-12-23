Министр финансов рассказал, когда МВФ может решить судьбу четвертого транша для Украины

Заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрен вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша, может состояться в конце января 2017 года.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции в Киеве.

«Мы ожидаем, что заседание совета директоров МВФ состоится в конце января», – сказал он.

Также министр отметил, что принятие бюджета на 2017 год и национализация «ПриватБанка» являлись последними необходимыми условиями продолжения сотрудничества с МВФ, а на данном этапе Украине осталось лишь принять отдельные решения на уровне правительства.

«После принятия бюджета мы приблизились к получению транша. Нужны будут еще некоторые решения Кабмина», – отметил Данилюк, не уточнив, о каких именно решениях идет речь.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в НБУ заявили, что Украина имеет высокие шансы получить четвертый по счету кредитный транш от МВФ после принятия бюджета и национализации «ПриватБанка», однако средства, вероятнее всего, поступят в Украину уже в следующем году.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

В ноябре Фонд обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных МВФ, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы.