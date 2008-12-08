Прибыль украинских банков выросла в 1,6 раза

По предварительным данным, суммарная прибыль украинских банков по итогам января-ноября 2008 года составила 10,1 млрд. грн., что в 1,6 раза больше, чем в январе-ноябре 2007 года, когда было получено 6,3 млрд. грн. прибыли.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доходы банков составили 104,6 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы – 77,5 млрд. грн., или 74% от общих доходов, комиссионные доходы – 17,6 млрд. грн. (16,8%), результат от торговых операций – 7,2 млрд. грн. (6,9%), другие операционные доходы – 1,9 млрд. грн. (1,9%), другие доходы – 0,4 млрд. грн. (0,4%), возвращения списанных активов – 24,6 млн. грн.

Расходы банков составили 94,5 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы – 44,5 млрд. грн., или 47,1% от общих расходов, комиссионные расходы – 1,9 млрд. грн. (2%), другие операционные затраты – 5,1 млрд. грн. (5,4%), общие административные расходы – 25,4 млрд. грн. (26,9%), отчисления в резервы – 14,5 млрд. грн. (15,3%), налог на прибыль – 3,1 млрд. грн. (3,3%).