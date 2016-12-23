Для перерасчета пенсий необходимо 50 миллиардов – министр соцполитики

Для актуализации размера пенсий к текущему уровню доходов украинцев, которая не проводилась с 2012 года, в следующем году необходимо 50 млрд грн, сообщил на пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

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"Для того, чтобы это сделать, надо 50 млрд грн... Их можно получить за счет повышения минимальной зарплаты (и налоговых отчислений с нее – УНИАН). Я думаю, что в 2017 году мы найдем этот ресурс", - сказал Рева.

По его словам, неприемлемым является тот факт, что сейчас выходящий на пенсию человек получает больше, чем тот, кто оформил пенсию несколько лет назад, так как раньше доходы украинцев были ниже.

Как сообщал УНИАН, минимальная пенсия с 1 декабря этого года выросла на 10% – до 1247 грн. Это повышение коснулось около 8,5 млн пенсионеров.

Средний размер ежемесячных пенсионных выплат в Украине составляет порядка 20 млрд грн. Кабинет министров Украины вслед за повышением минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года намерен найти решение для повышения пенсий, однако ключевой задачей в сфере пенсионного обеспечения является снижение дефицита Пенсионного фонда.