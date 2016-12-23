Российская группа ВТБ ведет переговоры по продаже украинских "дочек"

Российская группа ВТБ продолжает искать покупателей на свои украинские активы, ведет переговоры по этому вопросу.

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Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления второго по активам российского банка Андрей Костин, передает РИА Новости.

В Украине работают два дочерних банка группы — банк ВТБ и "БМ банк".

"Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с ПриватБанком (национализация – ред.) показывает, что банковский сектор (Украины — ред.) находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача — уйти, не потеряв", — сказал он.

"Если сможем продать их по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно — вот наша цель", — отметил глава ВТБ.

"Что такое закрыть банк? Надо расплатиться. Мы ни в коем случае не хотим уходить так, чтобы остались какие-то долги. Это наша репутация, мы отвечаем за свои "дочки". Закрыть — это значит перевести активы, пассивы тогда в банк ВТБ, обслуживать клиентов. Эта работа будет проводиться", — добавил Костин.