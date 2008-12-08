СК «Allianz Украина» застраховала посевы агрохолдинга «Agrofusion»

Страховая компания «Allianz Украина» заключила договор страхования сельскохозяйственных рисков с холдингом «Agrofusion».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что согласно договору застраховано 1,115 тыс. гектаров посевов озимых культур (ячмень, рапс и пшеница), принадлежащих компании.

Страховая сумма составила 1 млн. 174,66 тыс. грн.

В СК «Allianz Украина» сообщили, что страховое возмещение предусматривает покрытие по следующим рискам: влияние заморозков, гололедица, вымерзание, град или удар молнии, землетрясение, лавина, сдвиг грунтов, земельные или земельно-водные сели, пожар (кроме лесных пожаров), буря, град, наводнение, засуха или обезвоживание на землях, которые подлежат принудительному орошению, противоправные действия третьих лиц и др.

Действие страховой защиты – до мая 2009 года.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года компания называлась СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является «Allianz SE».

По состоянию на 1 октября 2008 года компания собрала 136 млн. 261,9 тыс. грн. страховых премий, объем резервов составил 97 млн. 164,9 тыс. грн., объем страховых выплат – 84 млн. 456 тыс. грн.

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины. На сегодня в Украине работает 42 структурных подразделения компании.

«Allianz SE» – один из ведущих поставщиков страховых и финансовых услуг в мире. Компания основана в Мюнхене (Германия) в 1890 году. Во всемирной сети «Allianz» работает более 178 тыс. сотрудников в 77 странах.

Чистая прибыль группы «Allianz» за 2007 год выросла на 13,5% – до 8 млрд. евро, операционная прибыль достигла 10,9 млрд. евро, общая выручка увеличилась до 102,6 млрд. евро.