Украинские банки сократили убыток в три раза – до 19 миллиардов

Общий убыток работающих банков Украины за январь-ноябрь 2016 года составил 18,884 млрд грн, что в 3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 57,3 млрд грн.

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Согласно данным на сайте регулятора, в ноябре банки получили 6,29 млрд грн убытка, доходы банков за 11 месяцев составили 166,14 млрд грн, а расходы – 185,03 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий убыток работающих банков Украины за январь-октябрь 2016 года составил 12,6 млрд грн, что в 4,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 54,5 млрд грн.

В 2015 году банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн.