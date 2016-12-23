Пенсионный фонд в 2017 году: министр рассказал о размерах поступлений и дотациях из бюджета

Министерство социальной политики Украины прогнозирует увеличение собственных поступлений в Пенсионный фонд в 2017 году на 22,5% по сравнению с текущим годом – до 142,5 млрд грн благодаря повышению минимальной заработной платы до 3200 грн.

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Об этом сообщил на пресс-конференции министр социальной политики Андрей Рева.

«Дотации (на 2017 год – УНИАН) фактически уменьшаются, а собственные поступления в Пенсионный фонд вырастают до 142,5 млрд грн вследствие повышения минимальных заработных плат», – сказал он.

По словам министра, дотации из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда составят 141,5 млрд грн, что на 3,5 млрд грн меньше, чем в текущем году.

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Ранее Рева сообщил, что повышение минимальной зарплаты вдвое – до 3200 грн с 1 января 2017 года позволит уменьшить дефицит Пенсионного фонда на 17 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн в первую очередь отобразится на увеличении доходов Пенсионного фонда.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров законопроект, предусматривающий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн.