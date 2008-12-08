"Альфа-Банк" (Украина) увеличил уставный капитал на 726,855 млн. грн. – до 2,976 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в понедельник.

Согласно предоставленной информации, 5 декабря 2008 года была осуществлена государственная регистрация устава ЗАО «Альфа-Банк» в новой редакции. Новая редакция устава, утвержденная 14 октября 2008 г. общим собранием акционеров "Альфа-Банка" и зарегистрированная Национальным банком Украины 5 декабря 2008 г., предусматривает увеличение уставного капитала банка до 2 млрд. 976,565 млн. грн.

Увеличение уставного капитала было осуществлено путем проведения дополнительной эмиссии акций банка – закрытого размещения 726 855 000 акций.

По данным пресс-службы, за 2007 год банк увеличил уставный капитал в 3,8 раза – до 1,370 млрд. грн. В 2008 году капитал банка увеличивался трижды: в марте – до 1,744 млрд. грн., в августе – до 2,249 млрд. грн., в октябре – до 2,976 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 23,449 млрд. грн., обязательства – 20,951 млрд. грн., собственный капитал – 2,498 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 5 декабря 2008 года составил 2,976 млрд. грн.

Чистая прибыль «Альфа-Банка» (Украина) в январе-сентябре т.г. составила 57,065 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».