Парубий подписал госбюджет-2017 и отправил Порошенко

Закон о государственном бюджете Украины на 2017 год подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и направлен на подпись президенту.

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На сайте парламента отмечается, что подписание и направление состоялось сегодня, 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ночь на 21 декабря приняла в целом подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% и заложенным ростом экономики также в 3%.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше, чем предыдущий показатель. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, который предусматривает рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%, курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.