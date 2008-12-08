В Украине надо открыть оффшорную зону - DLL Top Consulting

Во избежание тенизации экономики и невыплаты заработных плат, к которым приведет финансовый кризис, следует открыть в Украине оффшорную зону.

Такое мнение высказал УНИАН управляющий партнер компании DLL Top Consulting Ярослав ЛОМАКИН.

«В условиях, когда законы не позволяют бизнесу выживать, бизнес будет вынужден их нарушать. Экономия и попытки минимизации коснутся разных сфер экономической деятельности. Будут процветать фирмы-«однодневки» и ЧП. Все будет продаваться за деньги «в чемоданах», за нал... Мы вернемся в 1990-е», – прогнозирует эксперт.

По мнению Я.ЛОМАКИНА, начнется экономия на налогообложении (уход от НДС и налога на прибыль), бизнес будет максимально уходить в тень, а зарплаты будут платить «в черную».

«С другой стороны, в отношении зарплаты мы можем увидеть не тенизацию, а простое сокращение объемов. Если производство будет падать и покупателей не будет, мы столкнемся с элементарными невыплатами – у предприятий просто не будет денег», – отметил Я.ЛОМАКИН.

Он считает, что для разрешения проблемы тенизации нужно сделать ее невыгодной. «Следует разрешить свободный оборот средств в стране, ввести льготное налогообложение. Откройте одну оффшорную зону в Одессе – и Украина станет одним из самых успешных государств в Европе», – добавил Я.ЛОМАКИН.