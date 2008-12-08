Обязательства украинских банков выросли на 42%

Обязательства банков Украины за январь-ноябрь 2008 года увеличились на 41,5%, или 220,1 млрд. грн., и на 1 декабря составили 749,9 млрд. грн.

Такие предварительные данные УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

По данным НБУ, средства Национального банка Украины составляют 5,5% от общей суммы обязательств банков, остатки средств на корсчетах других банков – 1,7%, срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты, полученные от других банков, – 30,6%, средства субъектов хозяйствования – 17,7%, средства физических лиц – 27,2%, средства небанковских финансовых учреждений – 2,2%, средства бюджета и внебюджетных фондов – 0,7%, кредиты от международных и других финансовых организаций – 6,4%, ценные бумаги собственного долга – 1,6%, субординированный долг – 1,8%, начисленные расходы к уплате – 1,5%, кредиторская задолженность по операциям с банками и клиентами банка – 0,7%, другие обязательства – 2,4%.

Банки имеют такую структуру средств населения с точки зрения срочности: срочные средства составляют 168,4 млрд. грн., или 82,4% от общей суммы средств населения, а средства до востребования – 35,9 млрд. грн., или 17,6%.

Средства в национальной валюте составляют 52,2% от общей суммы средств физических лиц.