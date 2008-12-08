Глава Merrill Lynch просит годовой бонус в 10 млн. долл.

Глава Merrill Lynch Джон Тейн предложил совету директоров корпорации выплатить ему годовой бонус по результатам 2008 г. в размере 10 млн. долл., однако его предложение не встретило понимания корпоративного комитета по компенсациям, пишет Wall Street Journal со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Комитет еще не принял окончательного решения, но склоняется к тому, чтобы отказать Тейну и другим топ-менеджерам в выплате годового бонуса, сообщает k2kapital. Комментариев Merrill Lynch не приводится.

Тейн считает, что заслуживает бонуса за то, что помог корпорации избежать гораздо более тяжелых последствий кризиса. В пятницу акционеры Merrill Lynch одобрили переход корпорации под контроль Bank of America. В результате слияния на финансовом рынке появится банковский гигант, имеющий лидирующие позиции практически во всех ключевых сегментах финансовой системы.

Газета сообщает, что Merrill Lynch удалось избежать судьбы Lehman Brothers и Bear Stearns только благодаря тому, что в сентябре корпорация согласилась на слияние с Bank of America.

Члены комитета по компенсациям Merrill Lynch считают, что нельзя игнорировать весьма негативный публичный настрой против огромных компенсационных пакетов. Комитет также приводит довод, что другие компании с Уолл-стрит, включая Goldman Sachs, который закончил год гораздо лучше, отказались от выплат годовых бонусов своим топ-менеджерам.

Тейн возглавил корпорацию Merrill Lynch после того, как в октябре 2007 года из-за крупных убытков по ипотечным инвестициям свой пост покинул бывший директор корпорации Стенли О`Нил. Ранее Тейн возглавлял Euronext, в течение долгого времени работал в Goldman Sachs.

После слияния Bank of America и Merrill Lynch Тейн будет отвечать за глобальный банкинг и управление активами. В состав совета директоров Bank of America Тейн не войдет.