Депозиты в ноябре сократились на 7,4 млрд. грн.

Как сообщил Национальный банк Украины, вклады населения в национальной валюте уменьшились в ноябре на 4,6 млрд. грн., а депозиты юридических лиц – на 2,8 млрд. грн.

Суммарно объем депозитов физических и юридических лиц сократился, таким образом, на 7,4 млрд. грн.

Напомним, в октябре депозиты физических и юридических лиц уменьшились на 9,1 млрд. грн. Следовательно, за два последних месяца суммарный объем гривневых депозитов в коммерческих банках снизился на 16,5 млрд. грн.

Общий объем депозитов, по сообщению Нацбанка, вырос в ноябре на 2,4% и составил 338,9 млрд. грн. Однако получено такое увеличение благодаря курсовой переоценке депозитов в иностранной валюте (за счет девальвации гривни).