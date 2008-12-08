Монетарная база в ноябре уменьшилась на 0,3%

В Украине монетарная база в ноябре т.г. уменьшилась на 0,3% (с начала года увеличилась на 21,8%) – до 172,8 млрд. грн., денежная масса выросла на 0,4% (с начала года – на 22%) – до 483,2 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, объем наличности вне банков в ноябре уменьшился на 3,4% – до 141,3 млрд. грн. (увеличение с начала года составило 27,2%), что в значительной мере было предопределено активностью населения на наличном валютном рынке. Это также повлияло на динамику удельного веса наличности в структуре денежной массы, которая на протяжении ноября уменьшилась до 29,2% по сравнению с 30,4% на начало месяца.

На динамику денежного предложения в ноябре повлияло увеличение средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на 48,6% – до 17 млрд. грн. Такой существенный рост средств на счетах правительства в ноябре объясняется как наступлением периода уплаты квартальных налоговых платежей, так и поступлением в бюджет средств объемом свыше 7 млрд. грн. от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Объем корсчетов банков в ноябре увеличился на 29,4% (с начала года – на 1,1%) – до 19,3 млрд. грн., что было следствием активной поддержки Национальным банком Украины ликвидности банковской системы.

В ноябре Национальный банк осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 45,474 млрд. грн. С начала года их объем составлял 138,782 млрд. грн.

На протяжении ноября объем мобилизованных Нацбанком средств коммерческих банков составил 735 млн. грн. (с начала года – 53,750 млрд. грн.).

Средневзвешенная процентная ставка по операциям по рефинансированию за январь-ноябрь 2008 года составила 15,4% годовых, в т.ч. по кредитам овернайт – 15,7%, по кредитам, предоставленным на тендерах по поддержке ликвидности банков, – 16,1%, по операциям прямого репо с государственными облигациями Украины и облигациями Государственного ипотечного учреждения – 15,3%, по операциям своп – 15,1%, по другим краткосрочным кредитам – 14,3%.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в ноябре, составляет 14,944 млрд. грн.

По данным Нацбанка, вклады населения в национальной валюте в ноябре уменьшились на 4,6 млрд. грн., хотя в период с 26 ноября по 1 декабря был зафиксирован их рост на 1,7 млрд. грн.

Депозиты населения в иностранной валюте в ноябре в долларовом эквиваленте увеличились на 0,2 млрд. долл., в гривневом эквиваленте (в т.ч. в результате курсовой переоценки депозитов) – на 15,3 млрд. грн.

Курсовая переоценка депозитов отобразилась и на динамике общего объема депозитов населения, который в ноябре увеличился на 5,5% – до 206,7 млрд. грн. (увеличение с начала года составляло на 25,7%).

Депозиты юридических лиц в ноябре уменьшились на 2,1% (с начала года увеличились на 14,2%) – до 132,1 млрд. грн.

Общий объем депозитов в ноябре увеличился на 2,4% (с начала года вырос на 21%) – до 338,9 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в ноябре увеличилась с 10,4% до 12%, в иностранной – с 7,4% до 8,3%. Интегральная ставка по депозитам выросла с 9,5% до 10,8%.

По информации НБУ, объем кредитных вложений в ноябре увеличился на 8,6% (с начала года – на 57,3%) – до 671,6 млрд. грн. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 8,4% (с начала года – на 54,1%) – до 418,2 млрд. грн. Кредиты, предоставленные физическим лицам, в ноябре увеличились на 9,1% (с начала года – на 63,1%) – до 253,5 млрд. грн. На показатели прироста кредитных вложений также повлияла курсовая переоценка ранее предоставленных кредитов.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте увеличилась с 19,1% до 22,6%, в иностранной – уменьшилась с 12,9% до 11,5%. Интегральная ставка по кредитам увеличилась с 17,1% до 18,7%.