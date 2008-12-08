ЕС должен соблюдать соглашение об упрощении оформления виз

Министерство иностранных дел Украины осуществляет системную работу по проведению консультаций о соблюдении консульскими должностными лицами стран-членов Евросоюза положений соглашения об упрощении оформления виз, а также по началу диалога о введении безвизового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он напомнил, что такие консультации уже проведены с Италией и Испанией.

Также на прошлой неделе были проведены консультации по консульско-правовым вопросам с Австрийской Республикой. По словам В.КИРИЛИЧА, австрийская сторона согласилась проработать вопрос по подготовке к введению безвизового режима для граждан Украины.

В свою очередь украинская сторона передала делегации Австрии пакет документов об основных нарушениях, которые имеют место при получении австрийских виз гражданами Украины.

Кроме того, австрийская сторона согласилась рассмотреть соглашение о безвизовых поездках для граждан Украины – владельцев служебных паспортов.

Также на прошлой неделе состоялись консультации по консульско-правовым вопросам с Македонией, на которых, в частности, обсуждались вопросы о введении безвизовых поездок для отдельных категорий граждан Украины, в частности ученых, журналистов, представителей деловых кругов.

Кроме того, обсуждался вопрос о возможности отмены оплаты консульского сбора для определенных категорий граждан, в частности для детей до 18 лет, инвалидов и пенсионеров.