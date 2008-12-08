Энергокомпании внесены в список приватизации на 2009 год

Кабинет министров Украины снова внес блокирующие госпакеты акций 6 проблемных облэнерго и 4 тепловых генерирующих компаний в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

В список, как и прежде, внесены пакеты: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

В 2008 году пакеты акций указанных компаний уже включались в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году. Однако их продажа была заблокирована указами Президента Виктора ЮЩЕНКО.