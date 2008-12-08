План подготовки к Евро-2012 на этот год выполнен

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что план подготовки Украины к Евро-2012 на 2008 год выполнен полностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на расширенном заседании национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату.

«Сегодняшняя встреча засвидетельствовала, что план действий по подготовке Евро-2012 на 2008 год выполнен, основные кризисные моменты преодолены и мы уверенно единой украинско-польской командой входим в 2009 год», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Со своей стороны вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК отметил, что украинская сторона также проинформировала польскую о последних изменениях в структуре управления подготовкой к Евро-2012, и стороны обсудили совместный отчет на Наблюдательный совет УЕФА, который состоится 10 декабря.

По его словам, Украина проинформирует УЕФА о «весомом прогрессе в 2008 году относительно практически ликвидации проблемных вопросов».

И.ВАСЮНИК подчеркнул, что в Украине окончательно решен вопрос реконструкции НСК «Олимпийский».

«Мы проинформировали польскую сторону, что самый критический проект – реконструкция НСК «Олимпийский» - прошел критическую границу, и 28 ноября практически началась его реконструкция», - сказал он.

Со своей стороны министр спорта и туризма Республики Польша Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ отметил, что в Польше подготовка также осуществляется своевременно и согласно графикам. Он сказал, что работы на важнейшем объекте на Национальном стадионе в Варшаве ведутся своевременно, качественно и даже с опережением сроков по отдельным видам работ.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось расширенное заседание национальных координаторов Украины и Польши по вопросам подготовки стран к чемпионату при участии вице-премьер-министра Украины И.ВАСЮНИКА и министра спорта и туризма Польши М.ДЖЕВЕЦКИЙ.