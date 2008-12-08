Украина очень привлекательна для инвестиций

Украина имеет колоссальный экономический потенциал и является одной из самых привлекательных для инвестиций стран в Европе. Такое мнение председатель Совета директоров «БТА Банк» Мухтар АБЛЯЗОВ высказал в комментарии УНИАН.

По его словам, временные экономические трудности, которые переживает Украина, это следствие глобального экономического кризиса, но они не являются долговременными.

«Высококвалифицированная рабочая сила, богатые природные ресурсы, выгодное географическое положение, один из крупнейших в Европе внутренний рынок потребления и другие факторы создают благоприятные предпосылки для инвестирования, как в существующую экономику, так и в создание новых производств в Украине», - считает М.АБЛЯЗОВ.

Он отметил, что не разделяет пессимизма представителей западного бизнеса, который массово сворачивает инвестиционную деятельность в стране.

«Наш бизнес расширяет свои инвестиции в вашу страну, поскольку верит в будущее Украины», - сказал М.АБЛЯЗОВ. Он сообщил, что в разгар кризиса осенью этого года акционеры украинского БТА Банка дополнительно инвестировали в его капитал более 280 млн. долл., обеспечив тем самым стабильность банка в условиях кризиса и заложив основу дальнейшего динамичного развития банка на фоне того, что многие западные компании выводят инвестиции из страны.

М.АБЛЯЗОВ призвал всех инвесторов не забывать о роли, которую играет бизнес в социальном развитии общества, что особенно актуально в условиях кризиса.

«Я всегда требую от топ-менеджеров наших проектов уделять повышенное внимание к росту капитализации бизнеса, и думать о будущем Украины – страны, в которой мы работаем», - отметил М.АБЛЯЗОВ. Такой подход к ведению бизнеса у БТА Банка во всех странах присутствия, сообщают в пресс-службе.

В качестве примера социальной направленности бизнеса в Украине М.АБЛЯЗОВ назвал фармацевтический завод «Макс-Велл» в Борисполе, который будет производить современные высококачественные лекарственные препараты для украинских потребителей по более доступным ценам, чем аналогичные препараты иностранного производства, продаваемые в Украине.

Справка УНИАН. АО «БТА Банк» - одна из крупнейших банковских сетей на территории СНГ. Общий объем инвестиций в Украину, при поддержке БТА Банка за последние 2-3 года составил более 1 млрд. долл. В 2007 году БТА Банк стал крупнейшим акционером НАСК «ОРАНТА», купив у государства 25% акций компании. Эта сделка стала одной из крупнейших сделок по приватизации государственной собственности, обеспечив в доход бюджета более 100 млн. долл.

Консолидированные активы АО «БТА Банк» по итогам 1-го полугодия 2008 года составили 27,8 млрд. долл., капитал - 3,9 млрд. долл. Консолидированная чистая прибыль АО «БТА Банк» по итогам 1-го полугодия т.г. составила 231 млн. долл.

Cеть банков-партнеров «БТА Банка» охватывает Россию, Украину, Беларусь, Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, Китае и ОАЭ.

В 2006 и 2007 годах БТА банк был назван ведущими финансовыми экспертами "Банком года в СНГ".