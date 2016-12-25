Аваков доволен бюджетом МВД на 2017 год

Об этом он заявил сегодня, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям денежное обеспечение предусмотрено в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

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"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 грн", - отметил министр.

В свою очередь, подчеркнул Аваков, Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Госпогранслужба получили бюджет для развития и роста.

По мнению министра, уровень финансирования Государственной пограничной службы на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

Аваков подчеркнул, что на увеличение заработной платы для переподготовленых офицеров Нацполиции необходимо дополнительное финансирование в сумме 3 млрд грн.

"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, у нас удовлетворительный бюджет на 2017 год", - подчеркнул министр.

"Мы на эту тему говорили с премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил глава МВД.

По убеждению Авакова, бюджет также позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.