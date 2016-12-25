Грицак пожаловался, что из-за низкой зарплаты его сотрудников "переманивают" коммерческие структуры

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак в эфире "112 Украина".

"Наш бюджет по памяти, это то, что нам удалось отстоять, - это 6 млрд 260 млн грн. Хотя минимальная потребность, которую мы заявили - чуть более 7 млрд. Более того, свыше 80% из нашего бюджета – это заработная плата и начисления на нее", - отметил Грицак.

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"Я открою сейчас страшную военную тайну, но я должен это сказать, к большому сожалению, в конце текущего года денежное содержание работников Службы безопасности фактически было самым низким среди правоохранительного и военного блока", - сказал председатель СБУ.

По его словам, сотрудники Службы получали меньшую зарплату, чем люди на похожих должностях в Госпогранслужбе, МВД или Нацполиции.

"Поэтому денег нам действительно не хватает", - констатировал Грицак.

Относительно проблемы кибератак, глава спецслужбы заявил, что следователи работают "на патриотизме" против сотрудников сферы IT, "которые получают большие деньги и устраивают хакерские атаки".

Грицак сообщил, что за низкую зарплату работников СБУ на третьем-пятом году работы "переманивают" коммерческие организации.