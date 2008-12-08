«Днепрооблэнерго» провело испытание кабельной линии

ОАО „ЭК «Днепрооблэнерго» провело испытание двухцепной кабельной линии напряжением 150 кВ новой подстанции „Славута” в центре Днепропетровска. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе „Днепрооблэнерго”

Кабельная линия протяжённостью 2,4 км выполнена из сшитого полиэтилена.

Подстанция «Славута» должна обеспечить электроэнергией новый стадион «Арена-Днепр», другие важнейшие для областного центра объекты: гостиницы, супермаркеты, деловые центры, жилые комплексы.

«Славута», оснащенная комплектным устройством PASS, является первой подобной подстанцией в Днепропетровской области.

Пуск подстанции «Славута» в эксплуатацию планируется в конце декабря 2008 г. – январе 2009 г.