«Днепрооблэнерго» провело испытание кабельной линии
16:34, 08 декабря 2008Финансы
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Новой подстанции „Славута”
ОАО „ЭК «Днепрооблэнерго» провело испытание двухцепной кабельной линии напряжением 150 кВ новой подстанции „Славута” в центре Днепропетровска. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе „Днепрооблэнерго”
Кабельная линия протяжённостью 2,4 км выполнена из сшитого полиэтилена.
Подстанция «Славута» должна обеспечить электроэнергией новый стадион «Арена-Днепр», другие важнейшие для областного центра объекты: гостиницы, супермаркеты, деловые центры, жилые комплексы.
«Славута», оснащенная комплектным устройством PASS, является первой подобной подстанцией в Днепропетровской области.
Пуск подстанции «Славута» в эксплуатацию планируется в конце декабря 2008 г. – январе 2009 г.
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