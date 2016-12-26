Никто не хочет строить железные дороги к Керченскому мосту, сроки сдачи могут сдвинуться - СМИ

07:41, 26 декабря 2016
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Сроки строительства Керченского моста в оккупированный Крым могут сдвинуться. 

Появились проблемы с поиском подрядчиков для строительства Керченского моста / Скриншот видео

Уже второй конкурс по выбору генподрядчика на строительство железнодорожных подходов к мосту сорвался из-за отсутствия заявок, передает КоммерсантЪ.

Отмечается, что подходы должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 млрд руб., но в отрасли считают, что цена занижена. 

В середине декабря Росжелдор объявил повторный конкурс на разработку документации и строительство. Срок подачи заявок начинался 12 декабря и завершался в прошлую пятницу, но заявок так и не поступило.

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В Минтрансе РФ сообщили изданию, что сроки работ по строительству подходов остаются неизменными, финансирование запланировано с 2017 года.

Источники Коммерсанта говорят, что основной проблемой является низкая стоимость контракта. Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что цена не обеспечивает высокой маржинальности, проект "чрезвычайно ответственный и сложный из-за высокой сейсмической активности, а исполнитель с высокой вероятностью подпадет под санкции". По его мнению, если подрядчика выберут в первом квартале 2017 года, то сохранение сроков возможно.

Но если конкурс снова не состоится, потребуются "административные решения", чтобы не допустить срыва запуска железнодорожного сообщения.

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Теги: #Крым#Россия#оккупация#мост#керченский