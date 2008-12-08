Снижать ставки должны те банки, у которых они завышены

Рекомендация Национального банка Украины о снижении ставок по кредитам должна касаться тех банков, у которых они являются завышенными. Об этом УНИАН заявил председатель Правления банка «Хрещатик» Дмитрий ГРЫДЖУК.

«У нас (банк «Хрещатик» - УНИАН) небольшая разница в процентах между активами и пассивами. Если в банках есть зазор в 20-30%, то такие банки пусть снижают ставки», - сказал Д.ГРЫДЖУК.

Как сообщалось, Нацбанк в своем постановлении №413 от 4 декабря 2008 года рекомендовал банкам пересмотреть, в сторону уменьшения, процентные ставки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте. При пересмотре должны быть учтены качество состояния обслуживания заемщиками задолженности по основному долгу и процентам/комиссиям по нему, а также состояние доходности банка. Регулятор подчеркивает, что это необходимо сделать с целью снижения рисков неисполнения заемщиками своих обязательств по кредитам.

Д.ГРЫДЖУК подчеркивает, что банки хорошо понимают, что сейчас нецелесообразно повышать процентную ставку, так как это может спровоцировать невозврат кредитов и процентов по ним.

Кроме того, банкир считает, что пример снижения ставок должен продемонстрировать сам регулятор. Так, по его словам, на прошлой неделе Нацбанк предоставлял срочное рефинансирование под 19%. «Это высокая ставка как для регулятора…, - сказал Д.ГРЫДЖУК. - Хотелось бы, чтобы регулятор сам продемонстрировал снижение ставок по рефинансированию».