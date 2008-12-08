Основания для девальвации гривни сохранятся в 2009 году

В 2009 году сохранятся экономические основания для девальвации гривни, но давление на национальную валюту уже не будет таким сильным, как осенью этого года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал экономист Международного центра перспективных исследований Игорь ШЕВЛЯКОВ.

Он отметил, что параметры влияния экономических факторов на колебание курса валют определить очень тяжело, «поскольку статистика, которая дает основания для анализа, выходит с опозданием. Колебания курсов валют у нас сейчас, а статистика только за ноябрь», - сказал он.

И.ШЕВЛЯКОВ отмечает, что некоторая стабилизация ситуации возможна в случае, когда спрос и предложение валюты на межбанковском рынке дойдут до равновесия.

«Стабилизация ситуации возможна, если спрос на валюту для платежей по покупке товаров и услуг за границей, а также выплаты по внешним долгам украинских компаний, банков и населения, будет удовлетворен», - утверждает И.ШЕВЛЯКОВ. Кроме того, экономист отметил, что Украина имеет большую внешнюю задолженность по корпоративному сектору на сумму до 30 млрд. долл., на что необходимо достаточное количество валюты. Он прогнозирует уменьшение объемов украинского экспорта в следующем году по сравнению с текущим. "Следует ожидать и снижения уровня импорта в 2009 г., - считает эксперт. - В следующем году импорт может еще превышать экспорт в рамках 5 млрд. долл.».

Также, говорит И. ШЕВЛЯКОВ, стоит учитывать политику банков в следующем году по отношению к населению, будут ли возникать основания для паники. «Остается открытым и вопрос, как будет решен вопрос с кредитами населения в коммерческих банках, будут ли они каким-то образом пересчитываться», - отметил И.ШЕВЛЯКОВ.

*** С начала октября т.г. официальный курс гривни девальвировал почти на 52%.