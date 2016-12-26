Глава Банка Японии заявил о начале нового этапа в мировой экономике

Об этом пишет «Rambler News Service», ссылаясь на Reuters.

По словам Куроды, новая политика ЦБ Японии, нацеленная на сохранение долгосрочных процентных ставок, поможет максимально извлечь выгоду для японской экономики из складывающихся условий.

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«Проводя данную политику соответствующим образом, Банк Японии может получить выгоды из восстановления мировой экономики, чтобы создать новую движущую силу для японской экономики», — сказал Курода.