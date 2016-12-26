Активы работающих банков в ноябре снизились на 16 миллиардов – НБУ

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за ноябрь текущего года снизились на 16,079 миллиарда гривень, или на 1,3%, – до 1,263 триллиона гривень по состоянию на 1 декабря.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 8,974 миллиарда гривень, или на 0,7%.

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Также сообщается, что за ноябрь количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 2 - до 98 финучреждений.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.