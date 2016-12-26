Фонд гарантирования погасил НБУ кредит рефинансирования банка "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц провел внеочередное погашение кредиторских требований Национального банка Украины к ликвидируемому банку "Хрещатик" на сумму 190,457 миллиона гривень.

Как сообщается на сайте фонда, требования НБУ удовлетворены за счет средств, полученных от Министерства финансов в погашение пакета облигаций внутреннего госзайма в национальной и иностранной валюте, имущественные права по которым были переданы в залог регулятору по кредиту рефинансирования.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.