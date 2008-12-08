Основная причина инфляции в ноябре – действия НБУ и местных советов

Девальвация гривни относительно доллара и неоправданные повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и городской транспорт стали главными причинами инфляции в ноябре 2008 г. – уверен координатор экономических программ Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская академия» Сергей КИСЕЛЕВ.

«На протяжении ноября гривня подешевела относительно доллара на 98 коп. Это привело к значительному подорожанию импортных товаров. Прежде всего, одежды и обуви (на 1,3% - рекорд за последние 5 лет), бытовой техники (на 3% - рекорд за последние 4 года), компьютерного оборудования (на 4%). Из-за роста курса доллара подорожали также туристические услуги (на 6,5%)", - отметил С.КИСЕЛЕВ.

По его мнению, "если бы не рост курса доллара, быстрее дешевел бы и бензин, меньше дорожали бы другие товары, зависимые от импорта, например, лекарства". Также продукция отдельных предприятий и торговых компаний дорожала из-за роста их выплат по валютным кредитам из-за роста курса доллара и евро. По данным НБУ, на 1 ноября 2008 года у юридических лиц было кредитных обязательств в валюте на 187,5 млрд. грн., объясняет эксперт.

Второй значительной причиной инфляции в ноябре стало повышение жилищно-коммунальных тарифов (в ноябре – на 6,2%). «Больше всего подорожали горячая вода и отопление (+23,9%), тарифы на которые устанавливают местные советы. Хотя после переговоров правительства с нефтетрейдерами бензин продолжает дешеветь (на 13,3% - это рекорд за последние 7 лет), за ноябрь существенно подорожал городской транспорт – на 15,9%. Прежде всего за счет Киева, где плата за проезд в коммунальном транспорте выросла с 50 коп. до 2 грн.», - отметил С.КИСЕЛЕВ.

По расчетам экономиста, которые базируются на весовой структуре Госкомстата для расчета индекса потребительских цен, если бы не было девальвации гривни и неоправданного увеличения цен на городской транспорт и жилищно-коммунальные услуги со стороны местной власти, инфляция в ноябре могла бы быть меньше приблизительно на 1,2-1,3% (из них около 0,7% - это результат действий местной власти). То есть без этих факторов инфляция в ноябре могла составить лишь около 0,2-0,3%.

Также эксперт указывает на достаточно низкий уровень подорожания продуктов питания за минувший месяц. По его словам, на протяжении второй половины 2007 и первой половины 2008 г. продукты питания и энергоносители были главным мотором инфляции в Украине, да и в мире также. Сейчас же ситуация меняется. В ноябре продукты питания подорожали лишь на 0,2%. Причем, это уже шестой месяц подряд цены на продукты питания растут значительно меньшими темпами, нежели общий уровень инфляции. Уже второй месяц подряд дешевеют мясо и мясопродукты. Вопреки сезонным тенденциям, в ноябре на 3,5% снизилась цена на овощи. В этом десятилетии такого еще не было. Подешевели также сахар на 1,7% и масло – на рекордных 7,8%. "Это очень важно, поскольку 53% своих семейных бюджетов украинцы тратят именно на продукты питания и безалкогольные напитки, а в связи с мировым экономическим кризисом их доля в затратах будет только увеличиваться", - прогнозирует С.КИСЕЛЕВ.