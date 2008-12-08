Кабмин планирует в 2009 г. подготовить к продаже КГОКОР

Кабинет министров Украины включил в список предприятий, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году, Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Справка УНИАН. В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50%+1 акция.

Тогда же предложения ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ), как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа, были признаны наиболее оптимальными. О своей заинтересованности в КГОКОРе заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

20 сентября 2007 года Фонд госимущества планировал подписать соглашение с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд - российской компанией «Металлоинвест». Однако подписание договора было отменено в связи с болезнью председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК.

Кабинет Министров 3 октября 2007 года принял решение о создании рабочей группы для проверки вопроса создания акционерного общества на базе имущественного комплекса КГОКОРа.

10 октября 2007 г. члены рабочей группы пришли к заключению, что создание совместного предприятия в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50% плюс одна акция на базе имущества комбината отвечает нормативным требованиям.

Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом №941/2007 запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия относительно госимущества КГОКОРа.

30 октября 2007 года президент Румынии Траян БЕСЕСКУ после встречи в Бухаресте с Президентом Украины заявил, что Румыния не заинтересована в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и хочет вернуть около 1 млрд. долларов инвестиций, которые она вложила в этот комбинат.

1 ноября 2007 г. Президент Украины поручил создать рабочую группу, которая должна была подготовить предложения по достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Сметная стоимость строительства КГОКОРа, которое началось в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. дол. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальные принадлежат Словакии. Сейчас строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.