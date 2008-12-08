Кабмин планирует продать 75,22% акций «Турбоатома»

Кабинет министров Украины включил в список предприятий, чьи акции подлежат продаже в 2009 году, 75,22% пакет акций ОАО «Турбоатом».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р, обнародованном на Правительственном портале 8 декабря.

Как отмечается в распоряжении, номинальная стоимость 75,22% «Турбоатома» составляет 79 млн. 454 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины в ноябре приостановил действие пункта 1 распоряжения КМУ от 17 октября 2008 года №1335-р «О передаче Минпромполитики полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно некоторых хозяйственных обществ», которым, в частности, передавался в управление Минпромполитики и «Турбоатом».

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» - ведущее предприятие по разработке и поставкам энергетического оборудования, входит в состав ведущих турбостроительных фирм мира, наряду с Дженерал Электрик, Вестингауз, Сименс. Общество специализируется на изготовлении паровых турбин для ТЭС и АЭС, гидравлических турбин для ГЭС и ГАЭС, газовых турбин для ТЭС, парогенераторов и другого энергетического оборудования. За время работы ОАО «Турбоатом» изготовлено 164 турбины для 42 АЭС в 42 странах мира общей мощностью 55 млн. кВт, что составляет 13% мирового рынка этой продукции. Государство владеет 75,22% акций предприятия.