Китай с начала года инвестировал за рубеж $161 миллиард

Нефинансовые прямые внешние инвестиции Китая, скорее всего, достигнут 1,12 триллиона юаней (161,19 миллиарда долларов) по итогам нынешнего года, а прямые иностранные инвестиции в Китай составят 785 миллиардов юаней, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление министра торговли страны Гао Хучэна.

По его словам, правительство будет "поддерживать устойчивое и планомерное развитие внешних инвестиций и сотрудничества" в 2017 году, сообщает Reuters.

Прямые внешние инвестиции Китая в ноябре подскочили на 76,5% в годовом выражении, а за первые 11 месяцев 2016 года увеличились на 55,3%, свидетельствуют данные министерства, поскольку местные компании продолжили инвестировать за рубеж на фоне замедления экономики и ослабления юаня.

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Гао предупредил также, что в 2017 году трудности в привлечении стабильного притока иностранных инвестиций в Китай усилятся, а источники волатильности для внешних инвестиций КНР расширятся наравне с рисками.

Ранее Пекин объявил о ряде мер для ужесточения контроля над движущимися из страны денежными потоками, включая более пристальное внимание к внешним инвестициям, так как юань снижается, а валютные резервы страны упали до минимума почти за 6 лет.

В 2015 году нефинансовые прямые внешние инвестиции Китая составили 735,1 миллиарда юаней, а прямые иностранные инвестиции в КНР - 781,4 миллиарда юаней.

ВВП Китая за III квартал этого года увеличился на 6,7%, такой же рост был зарегистрирован и во II квартале.

Положительное сальдо торгового оборота КНР в ноябре составило 44,6 миллиарда долларов против ожиданий экспертов в 46,9 миллиарда долларов. В октябре этот показатель составил 49,6 миллиарда долларов.